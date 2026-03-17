İspanya Kralı 6. Felipe, İspanyolların Amerika'yı fethinde çok fazla suistimal olduğunu kabul etti

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'nın Kralı 6. Felipe, 500 yılı aşkın bir süre önce İspanyolların Amerika kıtasını fethinde "çok fazla suistimal olduğu gerçeğinin kabul edilmesi gerektiğini" söyledi.

Meksika başta olmak üzere birçok Latin Amerika ülkesinin İspanya'dan beklediği "Amerika'nın fethinde işlenen suçlar ve şiddet için özür dilenmesi" talebi henüz gerçekleşmese de buna yakın açıklamalar gelmeye devam etti.

Kral 6. Felipe, Meksika'nın Madrid Büyükelçisi Quirino Ordaz Coppel ile Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen "Yerli Meksika'da Kadınlar" sergisini ziyareti sırasında, 1492 yılında Kristof Kolomb'un Amerika kıtasını keşfiyle başlayan İspanyolların bu kıtadaki hakimiyetinde suistimaller olduğunu kabul etti.

İspanya Kralı, Meksika Büyükelçisi Coppel ile sohbetinde, "Amerika'nın fethinde çok fazla suistimal olduğu gerçeğinin kabul edilmesi gerekir. Bazı gerçekler günümüzün ölçütleri ve değerleriyle incelendiğinde elbette bunlar bizi gururlandıramaz. Ancak bunların doğru şekilde anlaşılması gerekir." ifadelerini kullandı.

Amerika kıtasının fethinde "gücün nasıl kullanıldığına ilişkin ilk günden beri ahlaki ve etik tartışmalar olduğunu" kaydeden Kral 6. Felipe, yaşananlarla ilgili "aşırı ahlak dersi vermeden, objektif ve titiz bir analizle ders çıkarılması gerektiğini" savundu.

Meksika'da gerek görevdeki Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum gerekse Andres Manuel Lopez Obrador gibi eski cumhurbaşkanları, 16. yüzyılın başlarında İspanyolların Amerika kıtasını fethi sırasında buradaki yerli halka uyguladıkları şiddetten dolayı İspanya'dan özür beklediklerini dile getirmişti.

Sheinbaum, sadece bu yüzden Ekim 2024'teki yemin törenine İspanya Kralını davet etmemiş, İspanya hükümeti de protesto amacıyla temsilci göndermemişti.

Sonrasında ikili ilişkilerin düzeltilmesi maksadıyla İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Ekim 2025'te yaptığı bir konuşmada, "iki ulusun ortak tarihi boyunca Meksika'nın yerli halklarına acılar yaşatıldığını ve adaletsizlik uygulandığını" belirterek, "bunun kabul edilmesinin ve pişmanlık duyulmasının doğru olduğunu" söylemişti.

Meksika Cumhurbaşkanı Sheinbaum da Albares'in bu sözlerini "önemli bir adım" olarak değerlendirmişti.