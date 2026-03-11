İspanya, İsrail Büyükelçisini Geri Çekti

(ANKARA) - İspanya Hükümeti, İsrail'de görev yapan Büyükelçisini geri çekme kararı aldı, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğin bundan sonra maslahatgüzar tarafından yönetileceği bildirildi.

İspanya'nın resmi devlet gazetesinde yayımlanan karara göre Hükümet, dün aldığı kararla İsrail'deki Büyükelçinin görevine son verdi.

İspanya Dışişleri Bakanlığından bir kaynak, Tel Aviv'de bulunan İspanya Büyükelçiliği'nin bundan sonra bir maslahatgüzar (chargé d'affaires) tarafından yönetileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA