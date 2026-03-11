Haberler

İspanya, İsrail Büyükelçisini Geri Çekti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya Hükümeti, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekerek Büyükelçiliği maslahatgüzar tarafından yönetme kararı aldı.

(ANKARA) - İspanya Hükümeti, İsrail'de görev yapan Büyükelçisini geri çekme kararı aldı, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğin bundan sonra maslahatgüzar tarafından yönetileceği bildirildi.

İspanya'nın resmi devlet gazetesinde yayımlanan karara göre Hükümet, dün aldığı kararla İsrail'deki Büyükelçinin görevine son verdi.

İspanya Dışişleri Bakanlığından bir kaynak, Tel Aviv'de bulunan İspanya Büyükelçiliği'nin bundan sonra bir maslahatgüzar (chargé d'affaires) tarafından yönetileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı

İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
Gencecik kaleciyi ağlatan Tudor'a tepkiler çığ gibi

Gencecik kaleciyi ağlattı, tepkiler çığ gibi
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler

Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
Baklavada kullanılacak kanserojen maddeli 2 ton fıstık ele geçirildi

Bayramda vatandaşa yedireceklerdi! Hepsine el konuldu
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...