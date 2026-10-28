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İspanya İçişleri Bakanlığı Toledo'daki hızlı tren kazasına UME'yi görevlendirdi

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İspanya İçişleri Bakanlığı, Toledo yakınlarında iki hızlı trenin çarpıştığı kazada yardım çalışmalarına Askeri Acil Durum Birliğinin de görevlendirildiğini açıkladı. Bölgeye gönderilen UME çalışmalara katılacak; Toledo çevresindeki hastanelerde programlı ameliyatlar ertelendi.

İspanya İçişleri Bakanlığı, Toledo kenti yakınlarında iki hızlı trenin çarpıştığı kazada, yardım çalışmalarına Askeri Acil Durum Birliğinin de (UME) görevlendirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, tren kazasının meydana geldiği Toledo kentinin bağlı olduğu Kastilya ve La Mancha özerk yönetiminin talebi üzerine, jandarma, sivil koruma, polis, itfaiye, insansız hava birimleri ve Adli Tıp Servisi Büyük Afetler Ekibi'nin yanı sıra askerin de bölgeye gönderildiğini duyurdu.

UME'nin diğer ekiplerle kaza bölgesindeki yardım çalışmalarına katılacağı aktarıldı.

Çok sayıda yaralının olduğu kaza nedeniyle Toledo çevresindeki hastanelerde bugün programlı olan ameliyatlar ertelenirken, ameliyathaneler tamamen tren kazasında yaralananlar için ayrıldı.

Halka da kan bağışı yapmaları çağrısında bulunuldu.

Diğer yandan Kastilya ve La Mancha Özerk Hükümet Başkanı Emiliano Garcia-Page, kaza yerinde basına yaptığı açıklamada, önceliklerinin yaralıların ve hayatını kaybedenlerin hastanelere nakledilmeleri olduğunu, tüm birimlerin koordineli çalıştığını söyledi.

Page, ölü sayısıyla ilgili basında yer alan haberlere atfen "Maalesef sayının artmasını bekliyoruz." dedi.

İspanya'da El Pais, RTVE gibi bazı yayın organları ölü sayısını en az 30 olarak verirken, Toledo yerel basını ve ABC gibi bazı basın kuruluşları da Sivil Koruma ve 112 Acil Servis kaynaklarına dayanarak bu sayının 46'yı bulduğunu aktarmıştı.

Diğer yandan Valensiya'daki bir programını iptal ederek, kazayla ilgili gelişmeleri takip etmek için Madrid'e dönme kararı alan Kral 6. Felipe de iki trenin karıştığı korkunç kaza nedeniyle üzüntü duyduğunu ve bu zor zamanda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilediğini söyledi.

Kaynak: AA
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