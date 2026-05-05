İspanya'dan Orta Doğu'daki saldırıları kınama ve gerilimin azaltılması çağrısı

İspanya hükümeti, Orta Doğu'daki artan şiddet olaylarına ilişkin endişelerini dile getirerek, mevcut ateşkesin sürdürülebilirliğinin tehlikede olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, taraflara itidal ve müzakere çağrısında bulundu.

İspanya Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, İspanya hükümetinin, "Birleşik Arap Emirlikleri ile Umman'a yönelik haksız saldırıları en güçlü şekilde kınadığı" vurgulanarak, taraflara gerilimin azaltılması çağrısı yapıldı.

"İspanya, tüm tarafları itidal göstermeye ve şiddete kesin olarak son vermeye çağırmaktadır." denilen açıklamada, "Tüm taraflar, 2817 sayılı karara uygun olarak, seyrüsefer özgürlüğü ve deniz hukukuna saygı da dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymalı ve Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve güvenli geçişi sağlamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İspanya hükümetinin Pakistan'ın arabuluculuğunu tanıdığı ve ABD ile İran arasında devam eden müzakerelere destek verdiği belirtilerek, "Tarafları, İran ile olan mevcut anlaşmazlıkların tek çözüm yolu olarak müzakere yoluyla bir çözüme bağlı kalmaya çağırıyoruz. İspanya, Orta Doğu'da barış ve istikrarı teşvik etmek için Avrupa ve bölgesel ortaklarla çalışmaya devam edecektir." denildi.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
