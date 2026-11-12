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İspanya hükümeti İsrail'in Nasır Hastanesi saldırısını kınadı, 6 kişi öldü

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İspanya hükümeti, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesine düzenlediği hava saldırısını 'en güçlü şekilde' kınadı. Açıklamada saldırının uluslararası insani hukuk ve 2025 ateşkes anlaşmasının ciddi ihlali olduğu belirtilirken, 6 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı.

İspanya hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasır Hastanesine düzenlediği hava saldırısını "en güçlü şekilde" kınadı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İspanya hükümetinin, İsrail'in Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıyı "en güçlü şekilde kınadığı" vurgulanarak, "Bu saldırı uluslararası insani hukukun ve 2025 ateşkes anlaşmasının ciddi ihlalini oluşturmaktadır." ifadesine yer verildi.

Cenevre Sözleşmeleri'nin savaş zamanlarında hastaneler ile sağlık personelini koruduğuna ve bunların asla askeri hedef olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazze'deki kabul edilemez insani durum, Filistin sağlık ağına yönelik saldırılar ve yıkımların yanı sıra mülteci kamplarında ilk kurbanlarını alan kışın gelişiyle birlikte daha da kötüleşmeye devam etmektedir. İspanya hükümeti, İsrail'i uluslararası yükümlülüklerine uymaya, uluslararası hukuka saygı göstermeye ve Filistin halkının çektiği acıları hafifletmek için acil ve kitlesel insani yardımın gönderilmesini öngören BM Güvenlik Konseyinin 2803 sayılı kararını uygulamaya çağırmaktadır."

İspanya hükümeti ayrıca, "bölgesel ortaklarıyla birlikte 2803 sayılı kararı ve New York Deklarasyonu'nu uygulamak için çalışmaya devam ettiğini, barış ile istikrara olan kesin bağlılığını koruduğunu ve iki devletli çözümü çatışmalara son verecek tek yol olarak görmeye devam ettiğini" yineledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 20'den fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA
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