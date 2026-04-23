Haberler

İspanya hükümeti, İsrail'in Lübnan'da kadın gazeteci Amal Khalil'i öldürmesini kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya hükümeti, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Tayri beldesinde hedef aldığı saldırıda kadın gazeteci Amal Khalil'i öldürmesini kınadı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İspanya hükümeti, Lübnan'ın güneyindeki Tayri'de muhabirlik görevlerini yerine getirirken İsrail saldırıları sonucu gazeteci Amal Khalil'in öldürülmesini, Zainab Faraj'ın yaralanmasını, mağdurların kurtarılması ve tahliyesini engelleyen sağlık ekiplerine yönelik saldırıları şiddetle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kadın gazeteci Khalil'in ailesine, dostlarına başsağlığı ve dayanışma dilekleri iletilen, Faraj'a da acil şifa temenni edilen açıklamada, taraflar, "Lübnan'daki ateşkesi uygulamaya ve ayrım, orantılılık ve ihtiyat ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye" çağrıldı.

Açıklamada, "1949 Cenevre Sözleşmesi'nin I. Protokolü uyarınca, sağlık personeli, insani yardım çalışanları ve gazeteciler saldırılara maruz bırakılamaz. Bu tür saldırılar haksız ve kabul edilemez olup derhal sona ermelidir." hatırlatmasında bulunuldu.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonuna göre, 2023'te çatışmaların başlamasından bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'nde 230, Lübnan'da 23 gazeteci öldürdüğü bilgisi paylaşılan açıklamada, "Bilgi edinme hakkı, tüm vatandaşlar için şeffaflığı, ifade özgürlüğünü ve doğru bilgiye erişimi garanti altına almak için gerekli olan temel bir haktır. Gazetecilere yönelik saldırılar, uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlalini oluşturur ve cezasız kalmamalıdır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

