İspanya'dan Lübnan'a Destek Mesajı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'daki durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Albares, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki açıklamasında, " Lübnan'daki dramatik durum kabul edilemez. Lübnan halkı, kendi savaşları olmayan bir savaşın kurbanı. İsrail bombalamaları durdurmalı ve Hizbullah füze fırlatmayı bırakmalı." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın Lübnan hükümetine desteğini yineleyen Albares, "Lübnan hükümetini destekliyoruz. Halkının güvenliğini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapıyor. Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü hayati önem taşıyor. Lübnan Silahlı Kuvvetleri, devletin güç kullanımındaki tekelini güvence altına alabilmelidir." ifadelerine yer verdi.

Savaşın devam etmesinin güvenlik getirmeyeceğini, sadece daha fazla şiddet ve acı getireceğini vurgulayan Albares, Lübnan ve bölgede güvenlik ve istikrarın geleceği için İspanya'nın diyalog ve müzakere çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

İspanya Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da hastanelere yönelik saldırıları uluslararası insancıl hukukun açık ve kabul edilemez ihlalidir ve soruşturulması gerekir." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 14 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 826'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 9'a yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
