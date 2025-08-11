İspanya Dışişleri Bakanı Albares: İsrail'in Gazze'yi İlhak Kararı Tanınmayacak

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "İspanya ve AB (Avrupa Birliği), İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'yı tek taraflı ilhak kararını asla tanımayacaktır." dedi.

Albares, İspanya devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme planının "bir hata olduğunu, tamamen ve çok açık şekilde kınadıklarını" yineledi.

İsrail'in Gazze'yi işgal planının "sadece daha çok acı ve daha çok ölüm getireceğini, esirlerin serbest bırakılmasını engelleyeceğini, İsraillilerin geleceğini de istikrarsızlaştıracağını" kaydeden Albares, şu anda yapılması gerekenin gerçek, kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi olduğunu vurguladı.

Albares, "İspanya ve AB, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'yı tek taraflı ilhak kararını asla tanımayacaktır. Gazze, Filistin Devletinin bir parçasıdır ve sadece Filistin'in kontrolü altında kalmalıdır. Biz, dünyanın büyük çoğunluğu gibi sadece iki devletli çözüme inanıyoruz." diye konuştu.

AB yasama organlarının çok açık olduğunu, savaştaki bir ülkeye silah satılamayacağını vurgulayan Albares, "AB ve İsrail'in normal bir ilişki sürdürmesini kimse bekleyemez. İsrail, uluslararası hukuka saygı göstermemektedir. İspanya olarak biz zaten mevcut durumda İsrail'e bazı yaptırımlar uyguluyoruz ve AB içinde de teşvik ettiğimiz bazı yaptırımlar var." dedi.

"Ukrayna'nın geleceğine Ukraynasız ve Avrupasız karar verilemez"

Albares, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 15 Ağustos'ta Alaska'da yapılacak görüşmeyle ilgili, "gerçek bir ateşkesi sağlayacak her türlü girişimi desteklediklerini ancak Ukrayna'nın geleceğine sadece Ukrayna'nın karar vereceğini" söyledi.

İspanya Dışişleri Bakanı, "Ukrayna'nın geleceğine Ukraynasız ve Avrupasız karar verilemez. Rusya'nın tekrardan kendini silahlandırmasını sağlayacak ya da toprak işgaline yarayacak bir ateşkes olmaz. Egemen, demokratik, özgür bir Ukrayna'ya saygı gösteriyoruz. Avrupa'nın güvenliği de tehlikeye atılamaz. Saldırgan savaşlar ödüllendirilirse yarın dünya daha istikrarsız olacaktır." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in demokratik olarak, büyük çoğunlukla seçilmiş bir başkan olduğunu vurgulayan Albares, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini, geleceğini ilgilendiren tüm görüşmelere Zelenskiy'nin de katılması gerektiğini sözlerine ekledi.