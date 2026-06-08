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İspanya, Orta Doğu'da "gerilimin acilen düşürülmesi" çağrısında bulundu

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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail ve İran arasındaki ateşkesin bozulmasını kınayarak Orta Doğu'da gerilimin acilen düşürülmesi ve barış için diyalog çağrısı yaptı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, daha fazla acının önlenmesi için Orta Doğu'da "gerilimin acilen düşürülmesi" çağrısında bulundu.

Albares, ABD merkezli X şirketinin sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve İran arasındaki ateşkesin bozulmasını kınadığını vurguladı.

Şiddete geri dönüşün sadece daha fazla acı getireceğini vurgulayan Albares, "Bölgede barış ve istikrarı ancak diyalog ve diplomasi sağlayabilir. Gerilimin acilen düşürülmesi gerekli. Orta Doğu'da askeri bir çözüm yoktur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
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