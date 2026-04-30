İspanya'dan İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine tepki

İspanya'daki Podemos partisinin lideri İone Belarra, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla Akdeniz'de yolda olan Küresel Sumud Filosu'na ait teknelerin Yunanistan açıklarında uluslararası sularda İsrail askeri botları tarafından engellenmesine tepki gösterdi.

İspanya'da muhalefette bulunan aşırı sol görüşlü Podemos partisinin lideri Belarra, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Belarra, "Şu anda Küresel Sumud Filosunun durumunu yakından takip ediyoruz. Görünüşe göre uluslararası sularda İsrail ordusu tarafından el konuluyor. Bu, bir gün bedelini ödemek zorunda kalacakları bir başka savaş suçudur. İspanya hükümeti ve Avrupa Komisyonu'ndan acil koruma talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bir müdahalenin yakın olduğunu tahmin ediyoruz"

Öte yandan filodaki teknelerin birinde bulunan İspanyol vatandaşı aktivist Pablo Quesada Martin de sosyal medya hesabından yayımladığı videoda şunları kaydetti:

"Uluslararası yetkililer, İsrail askerlerinin Küresel Sumud Filosu'na bağlı bazı tekneleri durdurduğunu doğruluyoruz. Şu anda insansız hava araçları teknelerin etrafında dolaşıyor. Görünüşe göre sadece konumlarımızı izliyorlar ancak bir müdahalenin yakın olduğunu tahmin ediyoruz. Uluslararası sularda bir gemiyi durdurmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini tekrar vurguluyoruz."

İsrail'in müdahalesinin, "Avrupa hükümetlerinin suç ortaklığıyla elde edilen cezasızlığın bir başka belirtisi" olduğuna işaret eden Martin, "Şu anda Yunan yetkilileriyle iletişime geçerek koruma ve destek talep etmeye çalışıyoruz. Bu, İsrail devletinin işleyiş biçiminin sadece küçük bir parçası. Filistin'de soykırım yapıyorlar, etnik bir temizlik gerçekleştiriyorlar ve kimse buna karşı hiçbir şey yapmıyor. Yaşasın Filistin halkının mücadelesi." açıklamasında bulundu.