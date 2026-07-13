İspanya, AB'den Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerleriyle ticaretin yasaklanmasını istedi

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Avrupa Birliği'nden (AB), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı yerleşim yerleriyle ticaretin yasaklanmasını istedi.

İspanya Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısında konuşan Albares, İsrail işgali altındaki Gazze ve Batı Şeria topraklarında bulunan yasa dışı yerleşim yerlerinden gelen ürünlerin ticaretine yönelik tam bir yasak getirilmesi çağrısını yineledi.

Albares, "İspanya bu ürünlerin ithalatını ulusal düzeyde çoktan yasakladı ve AB de aynısını yapmalıdır. Uluslararası Adalet Divanı'nın 2024 yılından bu yana söz konusu yerleşim yerlerinden gelen ürünlerin ticaretinin yasa dışı olduğunu açıkça ortaya koyan bir istişari görüşü bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

İspanyol Bakan, "Avrupa sesini yükseltmelidir; bugün de bunun için çok iyi bir fırsat." çağrısı yaptı.

Diğer yandan Filistin Bağışçılar Grubu'nun ikinci toplantısına da katılan Albares, İspanya'nın grubun ilk toplantısında taahhüt ettiği 50 milyon avroya ek olarak 2026 yılı için 4 milyon avroluk bir katkı sağlayacağını duyurdu.

Albares, "İçinde bulunduğumuz kritik durumda, sahadaki insani felaketi hafifletmek ve Gazze halkının yanında yer almak için çok daha kararlı adımlar atmalıyız. Tüm çabalarımız, tek siyasi ufuk olan iki devletli çözümün hayata geçirilmesini ilerletmeye yöneltilmelidir. Filistinliler ve İsrailliler için adil ve kalıcı barışa giden yol budur. Bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlam temellerini atmanın yolu budur." değerlendirmesinde bulundu.