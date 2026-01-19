İspanya'da Yüksek Hızlı Tren Kazası: 39 Ölü
İspanya'nın Adamuz kentinde iki yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 39'a ulaştı. Olay yerine giden yollar, polis arabaları tarafından kapatıldı.
ADAMUZ, 19 Ocak (Xinhua) -- İspanya'nın Adamuz kentinde meydana gelen tren kazasının yaşandığı bölgeye giden yolu kapatan polis arabaları, 19 Ocak 2026.
İspanya'da yerel basında çıkan haberlere göre, ülkedeki iki yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi. (Fotoğraf: Cheng Min/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel