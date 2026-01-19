Haberler

İspanya'da Yüksek Hızlı Tren Kazası: 39 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'nın Adamuz kentinde iki yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 39'a ulaştı. Olay yerine giden yollar, polis arabaları tarafından kapatıldı.

ADAMUZ, 19 Ocak (Xinhua) -- İspanya'nın Adamuz kentinde meydana gelen tren kazasının yaşandığı bölgeye giden yolu kapatan polis arabaları, 19 Ocak 2026.

İspanya'da yerel basında çıkan haberlere göre, ülkedeki iki yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi. (Fotoğraf: Cheng Min/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elazığ'daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış

Tuvalet için otobüsten inen yolcunun hareketi ilçeyi karıştırdı
Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları

Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları
Korkunç iddia: Gözaltına alınan protestocular zorla çıplak bırakıldı

Protestolar sürerken kan donduran iddia: Zorla çıplak bırakıp...
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi

Piyasalarda büyük deprem! Saatler içinde milyarlarca dolar silindi
Elazığ'daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış

Tuvalet için otobüsten inen yolcunun hareketi ilçeyi karıştırdı
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Görüntüler Rakka'dan! Cezaevlerinde tutulan kadın ve çocuklar serbest bırakıldı

Kapılar tek tek açıldı, cezaevinde sevinç çığlıkları yankılandı