İspanya'da Yeni Doğmuş Bebek Satışı Engellendi

İspanya polisi, çocuk sahibi olamayan bir çift ile biyolojik anne arasında sahte belgelerle yapılan bebeğin satılmasını engelledi. Yeni doğmuş bir kız bebeğin 3 bin avroya satılacağı anlaşma ortaya çıkarıldı ve bebek koruma altına alındı.

İspanya polisi, çocuk sahibi olamayan bir çift ile biyolojik anne arasında, bebeği kendi çocukları olarak kaydettirmek için sahte belgeler düzenleyen yasa dışı anlaşmayı ortaya çıkararak, yeni doğmuş bir bebeğin 3 bin avroya satılmasını engelledi.

Ülkenin güneyindeki Endülüs özerk hükümetinden yapılan açıklamaya göre, polis, Malaga kentinde hastane ve nüfus müdürlüğü kayıtlarında usulsüzlük ve çelişki tespit etti.

Soruşturma başlatan polis, bir annenin yeni doğmuş bebeğini 3 bin avroya, çocuk sahibi olamayan bir çifte satmak için anlaştığını ortaya çıkardı.

Polisin müdahalesiyle bebek satışının engellenmesinin ardından çocukları olamayan çift ile biyolojik anne hakkında dava açıldı.

Kız bebek, Endülüs özerk hükümetine bağlı bir sosyal yardım kurumunda koruma altına alındı.

