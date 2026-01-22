Haberler

İspanya'da Ele Geçirilen 10 Ton Kokainle İlgili İstanbul'da 10 Kişi Tutuklandı

İspanya polisi, Türkiye merkezli bir şirkete ait gemide 10 ton kokain ele geçirirken, İstanbul'da başlatılan soruşturmada 10 kişi tutuklandı ve 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

(İSTANBUL) İspanya polisi ve donanması tarafından Atlantik Okyanusu'nda Türkiye merkezli bir şirkete ait gemiye düzenlediği operasyonda 10 ton kokain ele geçirildiği haberleri üzerine İstanbul'da başlatılan soruşturmada 10 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından işlem yapıldı.

Konuyla ilgili 4 gün önce bir açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "İspanya polisi ve donanması tarafından Atlantik Okyanusu'nda Türkiye merkezli bir şirkete ait UNITED S isimli gemiye düzenlediği operasyonda 10 ton kokainin ele geçirildiği" yönündeki haberlerin ardından re'sen soruşturma başlatıldığını ve 6 ilde 7 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Operasyonların devamında gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

10 tutuklama, 2 adli kontrol

Dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılık ve hakimlik işlemleri gece yarısı sonuçlandı. Sulh Ceza Hakimliği, Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Fares Diab, Semra Almassrı, Ahmet Almassrı, Abdurrahman Khalleefah Sulayman Madı, Mehmet Murat Buldanlıoğlu, İbrahim Yılmaz ve Hasan Can'ın tutuklanmasına; Ahmet Aslan ile Mehmet Bülent Aymen'in adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

