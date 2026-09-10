İspanya'da sağ ve aşırı sağ partilerin İsrail'e açık destek vermesi tartışılıyor

İspanya'da muhalefetteki sağ ve aşırı sağcı partilerin, Gazze'de yaptığı soykırıma rağmen İsrail hükümetine verdiği desteği artırması ülkede tartışmalara neden oluyor.

Son olarak, Madrid'de bir forumda konuşan, eski İspanya Başbakanı ve ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) fikir babalarından biri olan Jose Maria Aznar, İspanya hükümetinin, İsrail ile ilgili "soykırım" ifadesini kullanmasını "kabul edilemez ve katıksız bir antisemitizm" olarak nitelendirerek, İsrail ile ilişkilerin en kısa sürede düzeltilmesini istedi.

Katılımcılar arasında bulunan İsrail'in Madrid Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dana Erlich'in önünde konuşan Aznar, "Son günlerde Ceuta'da (Sebte) yaşanan kriz, kriz anlarında güvenebilmeniz gereken türden kilit müttefiklerin dostluğunu kaybetmenin sonuçlarını bize gösterdi. İsrail, Batı'nın en doğudaki savunma hattıdır. İspanya ise Batı'dır." dedi.

İspanya'da 1996-2004 yıllarında başbakan olan Aznar, "demokrasilerde fırsatçı çıkarların yönlendirdiği ideolojik önyargılardan çok daha büyük önem taşıyan nedenlerden dolayı İspanya'nın İsrail ile stratejik müttefiklik ilişkisini asla kesmemesi gerektiğini ve bu ülke ile ilişkilerin mümkün olan en kısa sürede yeniden normalleştirilmesini" savundu.

Aznar'a, sol hükümetteki bakanlardan tepki

Aznar'ın bu açıklamaları İspanya'daki azınlık sol koalisyon hükümetinden tepki aldı.

Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Irak Savaşı sırasında, 16 Mart 2003'te Azor Adaları'nda yapılan ABD Başkanı George W. Bush, İngiltere Başbakanı Tony Blair, İspanya Başbakanı Jose Maria Aznar ve Portekiz Başbakanı Jose Manuel Durao Barroso görüşmesine atıfta bulunarak "Herkes kendi yerinde. Azor Adaları'nın beyefendisi soykırımcılarla." ifadesini kullandı.

Sosyal Haklar, Tüketim ve 2030 Ajandası Bakanı Pablo Bustinduy da sosyal medya hesabından, "Aznar bunu, İsrail'in soykırımcı hükümetinin temsilcisiyle yan yana söylüyor. Ne demek istiyor? Trump ve Netanyahu'nun Ceuta ile ne ilgisi var? İspanyol sağı kime hizmet ediyor?" değerlendirmesini yaptı.

Sanchez'den aşırı sağcı lider Abascal'a sert cevap

Diğer yandan İspanya'da sağ ve aşırı sağın İsrail yanlısı söylemleriyle ilgili tartışmalar dün Meclis'te aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal ve Başbakan Pedro Sanchez arasında da yaşandı.

Sanchez, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "silah arkadaşım" diye bahsettiği Abascal'ın Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump ile olan yakınlığına atfen, sert açıklamalarda bulundu.

İspanya Başbakanı, aşırı sağcı lidere cevaben, "Bunca yıl boyunca siyasete katkınız, nefret, hakaret ve yabancı düşmanlığından ibaret oldu. Hakaretlere gelince. Bana otokrat, diktatör dediniz, hatta köpek bile dendi. Size tek bir şey söyleyeyim. Belki bir köpeğim ama sizin aksinize bir sahibim yok." şeklinde konuştu.

Abascal'ın kendisine yönelik "Fas'a boyun eğmek ve hainlik" suçlamalarına karşılık Sanchez, "Bana bu suçlamayı yöneltmeniz tam bir pişkinlik. Zira eğer biri birilerinin tasması altındaysa, o da sizsiniz. Kimileri tarafından getirilen gümrük vergilerini ve diğerleri tarafından işlenen soykırımları alkışlıyorsunuz." dedi.

İspanya'da son yayımlanan anketler, olası bir genel seçimde, şu anda muhalefette olan sağ görüşlü PP ve aşırı sağcı Vox'un hükümeti kuracak çoğunluğu yakalayacağını gösteriyor.

Ülkede 2018'den bu yana iktidarda olan ve normal şartlarda 2027'de yapılacak seçimlerde tekrar aday olacağını açıklayan Başbakan Sanchez'in olası bir seçim yenilgisinde, İspanya'nın İsrail'e karşı aldığı siyasi tavrın da değişmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA