İspanya'da Hava Sıcaklığı Rekor Seviyelere Ulaşacak

İspanya Çevre Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Ajansı (AEMET), ülke genelinde bugünün hava sıcaklık tahmininin yer aldığı haritayı yayınladı. Haritada, Kastilya-La Mancha ve Endülüs bölgelerinde hava sıcaklığının 45-50 derece arasında değişkenlik göstereceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklık 36-38 derece arasında olacak.