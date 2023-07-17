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İspanya'da Hava Sıcaklığı Rekor Seviyelere Ulaşacak

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İspanya Çevre Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Ajansı (AEMET), ülke genelinde bugünün hava sıcaklık tahmininin yer aldığı haritayı yayınladı. Haritada, Kastilya-La Mancha ve Endülüs bölgelerinde hava sıcaklığının 45-50 derece arasında değişkenlik göstereceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklık 36-38 derece arasında olacak.

İspanya Çevre Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Ajansı (AEMET), ülke genelinde bugünün hava sıcaklık tahmininin yer aldığı haritayı yayınladı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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