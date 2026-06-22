Haberler

Eski İspanya Ulaştırma Bakanı Abalos, yolsuzluktan 24 yıl 3 ay hapse mahkum edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'da 2018-2021 yıllarında Ulaştırma Bakanı olan Jose Luis Abalos, Kovid-19 salgını döneminde yüz maskesi alımındaki yolsuzluk nedeniyle 24 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davada danışmanı Koldo Garcia 19 yıl 8 ay, iş insanı Victor de Aldama ise 4 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

İspanya'da 2018-2021'de Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan ve Başbakan Pedro Sanchez'in liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisinde (PSOE) geçmişte üst düzey görevlerde bulunan Jose Luis Abalos, yargılandığı yolsuzluk davasında 24 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Yüksek Mahkeme, Kovid-19 salgını döneminde satın alınan yüz maskelerine ilişkin yolsuzluk davasında tutuklu yargılanan Abalos'a 24 yıl 3 ay, danışmanı Koldo Garcia'ya 19 yıl 8 ay ve tutuksuz yargılanan iş insanı Victor de Aldama'ya 4 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Maske alımına ilişkin sözleşmelerde yaklaşık 13 milyon avroluk usulsüzlükler yapmakla suçlanan Abalos ve Garcia, "organize suç, rüşvet, zimmet ve nüfuzunu ticari işlerde kullanma" suçlarından mahkum edildi.

Savcılığın iddianamesine göre maske satışından 3,7 milyon avro kar elde eden iş adamı Aldama'nın ise itirafı dikkate alınarak bir daha suç işlememesi ve kamu hizmeti yapması şartıyla cezası tecil edildi.

İspanya'da mevcut koalisyon hükümetinin büyük ortağı PSOE'de Meclis Grup Sözcülüğü, Parti Teşkilatı Sekreterliği gibi önemli üst düzey görevlerde bulunan ve 2018-2021 yıllarında Ulaştırma Bakanı olan Abalos, hakkında açılan soruşturmanın ardından bakanlıktan istifa etmiş, Şubat 2024'te parti üyeliği askıya alınmış ve bundan 16 ay sonra PSOE'den ihraç edilmişti.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

CHP'den ayrılan belediye başkanı AK Parti'de! Erdoğan rozetini taktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taşacak Bu Deniz'de yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti

Yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı

Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü

Maç bitince hepsi sokağa döküldü
'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı”nın AVM denetimi pahalıya patladı

"Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı”nın AVM denetimi pahalıya patladı
Anaokulunda infial yaratan görüntü! Şüpheli gözaltına alındı

Anaokulunda infial yaratan olay! Görüntü polisleri harekete geçirdi
27 saattir her yerde aranıyordu! Kayıp çocuktan sevindiren haber

23 Nisan'da başkanlık koltuğuna oturmuştu! Kayıp çocuktan güzel haber
Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi: Dokunmak, öpmek istiyorum

Büyük ihanetin yazışmaları! Hem de en yakın arkadaşla