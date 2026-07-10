Haberler

İspanya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 4 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'nın dört kentinde 6 Temmuz'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 kişi tutuklandı. Tutuklanan bir kadının Türkiye üzerinden Orta Doğu'ya geçmeyi planladığı belirtildi.

İspanya'nın dört farklı kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik 6 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İspanya Ulusal Polis kurumundan basına yapılan yazılı açıklamada, Toledo, Madrid, Barselona ve Ceuta şehirlerinde 6 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda "DEAŞ'ın şiddet yanlısı ideolojisiyle yoğun bir şekilde radikalleşmiş, sosyal medyada küresel boyutta şiddet içerikli çağrılar yapan 4 kişinin tutuklandığı" duyuruldu.

Açıklamada, terörizmi yüceltme ve şiddet kullanma ile ilgili suçlamalarla tutuklu yargılanacak 4 kişinin, terör örgütü DEAŞ'a ait propaganda ve eğitim materyallerini sosyal medyada paylaştıkları belirtildi.

İspanya Ulusal Polis kurumu ayrıca, ele geçirilen belgeler ve soruşturma kapsamında, "tutuklananlardan kadın olan birinin Türkiye üzerinden çatışmaların olduğu Orta Doğu ülkelerine geçmeyi planladığını, bunun için Türkiye'ye gidiş uçak bileti satın aldığını ve bu sebepten dolayı da operasyonların öne alındığını" açıkladı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! ABD-İran geriliminde yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversitelileri fuhşa teşvik eden 6 şüpheli gözaltına alındı

Üniversitelileri sapıkların elinden böyle kurtardılar
Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal

Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal
Kapalıçarşı soruşturmasında dev iddianame: Milyarlık para trafiğini böyle yönetmişler

Kapalıçarşı soruşturmasında dev iddianame: Milyarları böyle aklamışlar
Her desteklediği takım kaybedince yeniden üzülmemek için çareyi bakın nasıl buldu

Desteklediği her takım kaybedince yine ağlamamak için bakın ne yaptı
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı 'Kıbrıs' adımı geldi

Miçotakis mehterle karşılandı, hemen Türkiye karşıtı hamle geldi
Trump'ın uçak değişikliğiyle ilgili çarpıcı iddia: Füze savunma sistemi bulunmuyor

Trump'a bak sen! Gizemli hamlenin gerekçesi anlattığı gibi değilmiş
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı