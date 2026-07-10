İspanya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 4 kişi tutuklandı

İspanya'nın dört farklı kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik 6 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İspanya Ulusal Polis kurumundan basına yapılan yazılı açıklamada, Toledo, Madrid, Barselona ve Ceuta şehirlerinde 6 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda "DEAŞ'ın şiddet yanlısı ideolojisiyle yoğun bir şekilde radikalleşmiş, sosyal medyada küresel boyutta şiddet içerikli çağrılar yapan 4 kişinin tutuklandığı" duyuruldu.

Açıklamada, terörizmi yüceltme ve şiddet kullanma ile ilgili suçlamalarla tutuklu yargılanacak 4 kişinin, terör örgütü DEAŞ'a ait propaganda ve eğitim materyallerini sosyal medyada paylaştıkları belirtildi.

İspanya Ulusal Polis kurumu ayrıca, ele geçirilen belgeler ve soruşturma kapsamında, "tutuklananlardan kadın olan birinin Türkiye üzerinden çatışmaların olduğu Orta Doğu ülkelerine geçmeyi planladığını, bunun için Türkiye'ye gidiş uçak bileti satın aldığını ve bu sebepten dolayı da operasyonların öne alındığını" açıkladı.