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İspanya'da Büyük Sel Felaketi: 217 Kişi Hayatını Kaybetti

İspanya'da Büyük Sel Felaketi: 217 Kişi Hayatını Kaybetti
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Valensiya, Castilla-La Mancha ve Endülüs bölgelerinde yaşanan sel felaketi, büyük yıkıma neden oldu ve 217 kişinin ölümüne yol açtı. Binlerce kişi hala kayıp.

VALENSİYA, 4 Kasım (Xinhua) -- İspanya'nın doğu ve güneydoğusundaki Valensiya, Castilla-La Mancha ve Endülüs bölgelerinde büyük yıkıma yol açan ve 217 kişinin ölümüne neden olan sel felaketi, ülkeyi derinden sarsmaya devam ediyor. Pazar günü itibarıyla çok sayıda kişiden hala haber alınamıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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