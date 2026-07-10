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İspanya'daki Orman Yangınında 12 Kişi Hayatını Kaybetti

İspanya'daki Orman Yangınında 12 Kişi Hayatını Kaybetti
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İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Los Gallardos kentinde çıkan orman yangınında 12 kişi öldü. Yüksek sıcaklık ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın nedeniyle bazı yerleşim yerleri tahliye edildi, karayolları kapatıldı.

MADRİD, 10 Temmuz (Xinhua) -- İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Almeria eyaletine bağlı Los Gallardos kentinde çıkan büyük orman yangınında 12 kişi hayatını kaybetti.

Endülüs 112 Acil Servisi'nden yapılan açıklamada, yangına ilişkin ilk ihbarların perşembe günü yerel saatle 17.00 sularında alındığı bildirildi. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, komşu Bedar belediyesine sıçradı. Bölge yönetimi, Endülüs Orman Yangını Acil Durum Planı'nın 1. seviyesini devreye alarak Bedar ve çevresindeki bazı yerleşim yerlerini tahliye etti. A-7 otoyolu ile N-340A karayolunun bazı bölümleri geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Acil durum planı kapsamında bölgeye sevk edilen kara ekipleri, yangın söndürme uçakları ve helikopterler gece boyunca müdahale çalışmalarına devam etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için soruşturma başlatıldı. Acil müdahale ekipleri bölgede teyakkuz halini korurken, söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Xinhua
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