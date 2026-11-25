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İspanya'nın tüm büyük şehirlerinde binlerce kişi, soğuk ve yağışlı havaya rağmen meydanlara çıkarak kadına yönelik şiddete karşı gösteri yaptı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İspanya'da geniş katılımlı gösteriler düzenlendi.

Soğuk havaya ve yağmura aldırmayan binlerce kişi, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin, cinsiyetler arası eşitsizliğin ve nefret söyleminin devam etmesini protesto etti.

En fazla katılımın olduğu başkent Madrid'de iki ayrı siyasi grup, kentin farklı noktalarında eş zamanlı gösteri yaptı.

Kent merkezinin bir noktasında aşırı sol görüşlü Podemos ve sol partilerin yeni ittifakı Geniş Cephe'nin destekçileri, başka bir noktada ise Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) temsilcilerinin de katıldığı diğer grup yürüdü.

Barselona, Sevilya ve Bilbao gibi İspanya'nın diğer büyük kentlerinde de gösterilere katılım yüksek oldu.

Diğer yandan, Murcia kentinde bu sabah 32 yaşındaki bir kadının öldürülmesiyle, İspanya'da bu yıl eşleri veya sevgilileri tarafından uygulanan şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların sayısı 48'e çıktı.

Kaynak: AA