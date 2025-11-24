Haberler

İspanya Başsavcısı Ortiz, İstifa Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'da, kişisel sırları ifşa etmekten iki yıl kamu görevinden men cezası alan Başsavcı Alvaro Garcia Ortiz, Adalet Bakanı'na istifa mektubu gönderdi. Ortiz, yargı kararına saygısını ifade ederek, tüm İspanyol vatandaşlarına bir borç olarak istifa ettiğini belirtti.

İspanya'da geçen hafta, bir soruşturmaya ait kişisel sırları ifşa ettiği suçlamasıyla iki yıl kamu görevinden men cezası alan Başsavcı Alvaro Garcia Ortiz, Adalet Bakanı Felix Bolanos'a gönderdiği mektupla istifa ettiğini açıkladı.

İspanya'nın demokrasi tarihinde, yargılanan ve hüküm giyen ilk başsavcısı olan Ortiz, Başbakan Pedro Sanchez dahil hükümet kanadından aldığı tüm desteğe rağmen gerekçeli kararı beklemeden istifasını sundu.

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'nin Adalet Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Ortiz, istifa mektubunda "Bu, yalnızca Devlet Savcılığına değil, tüm İspanyol vatandaşlarına karşı bir borçtur." ifadesini kullandı.

Yargı kararına derin saygı duyduğunu, görev süresi boyunca İspanyol savcılığını ve savcıları koruma görevini her daim yerine getirmeye çalıştığını aktaran Ortiz, "Mensubu olmaktan onur duyduğum kuruma, kamu hizmetine açık bir bağlılık, görev bilinci ve kurumsal sadakatle hizmet ettiğime inanıyorum." ifadesine yer verdi.

Başsavcı Ortiz'e verilen ceza İspanya'da büyük siyasi tartışmalara neden oldu.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinden (PP) olan Madrid Özerk Yönetimi Hükümet Başkanı Isabel Diaz Ayuso'nun yolsuzlukla yargılanan erkek arkadaşı Alberto Gonzalez Amador'a ait kişisel bilgileri ifşa ettiği gerekçesiyle Yüksek Mahkeme'de yargılanan Başsavcı Ortiz'e, iki yıl kamu görevinden men ve toplamda 17 bin 200 avro (devlete 7 bin 200 avro, Amador'a 10 bin avro) para cezası verilmişti.

Başbakan Sanchez, konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, Ortiz'in suçsuzluğuna ikna olduğunu bir kez daha yenileyerek, Yüksek Mahkeme tarafından verilen kararın Anayasa Mahkemesinde düzeltilebileceğini ima etmişti.

Muhalefet ise "Ortiz ile birlikte yargılandığını" iddia ettiği Başbakan Sanchez'e istifa etmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale

Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şaşkınlığı yüzüne yansıdı! Sette sürpriz doğum günü pastası
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler

Emlak vergisini ödemeyenler dikkat! Süre daralıyor
Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Burası pislik içinde

İmalathanede pes dedirten görüntüler: Burada nasıl gıda üretiyorsun?
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.