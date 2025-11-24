İspanya Başsavcısı Ortiz, İstifa Etti

İspanya'da geçen hafta, bir soruşturmaya ait kişisel sırları ifşa ettiği suçlamasıyla iki yıl kamu görevinden men cezası alan Başsavcı Alvaro Garcia Ortiz, Adalet Bakanı Felix Bolanos'a gönderdiği mektupla istifa ettiğini açıkladı.

İspanya'nın demokrasi tarihinde, yargılanan ve hüküm giyen ilk başsavcısı olan Ortiz, Başbakan Pedro Sanchez dahil hükümet kanadından aldığı tüm desteğe rağmen gerekçeli kararı beklemeden istifasını sundu.

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'nin Adalet Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Ortiz, istifa mektubunda "Bu, yalnızca Devlet Savcılığına değil, tüm İspanyol vatandaşlarına karşı bir borçtur." ifadesini kullandı.

Yargı kararına derin saygı duyduğunu, görev süresi boyunca İspanyol savcılığını ve savcıları koruma görevini her daim yerine getirmeye çalıştığını aktaran Ortiz, "Mensubu olmaktan onur duyduğum kuruma, kamu hizmetine açık bir bağlılık, görev bilinci ve kurumsal sadakatle hizmet ettiğime inanıyorum." ifadesine yer verdi.

Başsavcı Ortiz'e verilen ceza İspanya'da büyük siyasi tartışmalara neden oldu.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinden (PP) olan Madrid Özerk Yönetimi Hükümet Başkanı Isabel Diaz Ayuso'nun yolsuzlukla yargılanan erkek arkadaşı Alberto Gonzalez Amador'a ait kişisel bilgileri ifşa ettiği gerekçesiyle Yüksek Mahkeme'de yargılanan Başsavcı Ortiz'e, iki yıl kamu görevinden men ve toplamda 17 bin 200 avro (devlete 7 bin 200 avro, Amador'a 10 bin avro) para cezası verilmişti.

Başbakan Sanchez, konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, Ortiz'in suçsuzluğuna ikna olduğunu bir kez daha yenileyerek, Yüksek Mahkeme tarafından verilen kararın Anayasa Mahkemesinde düzeltilebileceğini ima etmişti.

Muhalefet ise "Ortiz ile birlikte yargılandığını" iddia ettiği Başbakan Sanchez'e istifa etmesi çağrısında bulunmuştu.