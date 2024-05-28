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İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmi olarak tanıyacaklarını duyurmuştu. Başbakan Sanchez, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdıklarını dünya kamuoyuna ilan etti.

İspanya Başbakanı Sanchez, " İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıyor. Tüm taraflarca kabul edilmediği müddetçe 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız" dedi. İsrail'in açık tehditlerine rağmen Filistin'i tanıma kararı alan İspanya'nın bu hamlesiyle BM'nin 193 üye devletinden 145'i artık Filistin devletini tanıyor.

"FİLİSTİN'İ TANIMA KARARIMIZ ULUSLAR ARASI HUKUKA UYGUNDUR"

Başbakan Sanchez, "Önceliğimiz Gazze'de olup bitenlere son vermek ve geçişleri insani yardıma açmaktır, bundan sonra çabalarımızı iki devletli çözüme odaklayacağız. Bugünkü Filistin'i tanıma kararımız uluslararası hukuka uygundur ve bir barış konferansı düzenlemek için Arap ülkeleriyle birlikte çalışacağız.' ifadelerini kullandı.

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

GÖZLER ŞİMDİ NORVEÇ VE İRLANDA'DA

İspanya'nın yanı sıra Norveç ve İrlanda hükümetlerinin de Filistin devletini resmi olarak tanıması bekleniyor. Press Association'ın bildirdiğine göre İrlanda parlamentosunda özel bir oturum düzenlenecek. İrlanda'daki Filistin Misyonu büyükelçiliğe dönüştürülecek ve İrlanda'ya bir Filistin büyükelçisi atanacak. Dublin'deki mevcut Büyükelçi Jilan Wahba Abdelmecid, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İrlanda Parlamentosu'nda Filistin bayrağının dalgalandığını görmek için sabırsızlanıyorum. Bu büyük bir an" sözlerini kullanmıştı.

KARAR SONRASI BAKAN FİDAN İSPANYA YOLCUSU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı dolasıyla ilettiği davet çerçevesinde İspanya'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanımız, İspanya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararı vesilesiyle ilettiği davet çerçevesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyeleriyle birlikte 29 Mayıs tarihinde Madrid'i ziyaret edecektir.

"FİLİSTİN'İ DAHA FAZLA ÜLKENİN TANIMASI İÇİN ÇABALANACAK"

Görüşmelerde, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ve iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınmasına yönelik çabalar ele alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Doğu Kudüs Filistin İspanya Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (19)

idris Kus:

helal olsun sana İspanya ????????????

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Kenan UZUNTAŞ:

ALLAH CC ŞÜKÜRLER OLSUN GÜNEŞ BATIDAN DOĞMAYA BAŞLADI.

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Canım Türkiyem:

Cc değil ALLAH CELLE CELALÜHÜ YAZALIM İNŞAALLAH kardeşim.

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MASUMANE3438:

helal olsun İspanya

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2
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mahmut süt:

insanlık dersi ispanyadan

156
2
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slim shady:

Tam erkek çıktı ispanyollar!

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2
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Fatih Yıldız:

ALLAHU EKBER

130
1
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Zeki null:

tebrikler ??

121
1
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Abdullah null:

Allah diğer devletlere de nasip etsin.

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1
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murtaza candurak:

İspanyolları çok severim zaten, çok krak millet bir kez daha kanıtlandı

92
1
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