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Gazzeli çocukların çizdiği portreye Başbakan Sanchez'den duygusal teşekkür

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'de harabelerin arasındaki bir duvara portresini çizen Gazzeli çocuklara sosyal medya üzerinden yayımladığı video mesajla teşekkür etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'de harabelerin arasındaki bir duvara portresini çizen Gazzeli çocuklara sosyal medya üzerinden yayımladığı video mesajla teşekkür etti.

Sanchez, Gazze'de yaşayan Layan Al Quaqa, Obay Kareem ve arkadaşlarının yıkılan binaların arasında kalan bir duvara İspanya Başbakanı'nın portresini çizerek İspanya halkına teşekkür etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Layan ve arkadaşlarına teşekkür eden Sanchez, "Layan'a ve sanatçılara bu çok güzel jest için, ayrıca İspanya'ya sevgilerini gösteren bütün Filistinlilere teşekkür ederim. Bu kadar acının ortasında bize sevginizi gönderecek bir an buldunuz. Bu nedenle Layan'a, Gazze'deki tüm çocuklara ve ailelerine çok basit bir şey söylemek istiyorum. İspanyol toplumunun tamamı sizi duyuyor, sizi görüyor, sizi seviyor ve sizi unutmuyor." ifadelerini kullandı.

Sanchez, Gazze'deki çocukların okullarında korkusuzca yeniden resim yapabileceği ve barış içinde yaşayabileceği günlerin en kısa sürede gelmesini umduğunu söyleyerek, "İspanya'dan hepinize kucak dolusu sevgiler." dedi.

Sanchez'den Layan ve Obay ile ortak paylaşım

Sanchez'in yaptığı paylaşımı Layan Al Quaqa ve Obay Kareem'in hesaplarıyla ortak paylaşması da büyük beğeni topladı.

Video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken, binlerce kişi de yorumlarda Sanchez ve İspanya halkına Gazze ve Filistin'e destekleri için teşekkür etti.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan Sanchez'in duvar resmi ise Filistin'e verdiği siyasi destekle öne çıkan İspanya'ya yönelik anlamlı bir teşekkür olarak değerlendirildi.

Filistin devletini tanıyan ülkeler arasında yer alan İspanya, son dönemde Gazze konusunda attığı diplomatik adımlar ve uluslararası platformlarda sergilediği tutumla dikkat çekiyor.

Madrid yönetimi, Avrupa Birliği içinde Gazze'de ateşkes çağrılarının en güçlü savunucularından biri olurken, Gazze'de yaşanan insani krize ilişkin uluslararası platformlarda da aktif bir tutum sergiliyor.

Gazzeli çocukların harabelerin arasında çizdiği portre ile Sanchez'in buna verdiği video yanıtı, Gazze ile İspanya arasında sembolik bir dayanışma örneği olarak öne çıktı.

Kaynak: AA
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