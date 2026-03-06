Haberler

İspanya Başbakanı Sanchez'den Lübnan'a Destek:  Gerilimin Tırmanmasına Son Verin, Savaşa Hayır

Güncelleme:
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile yaptığı görüşmede gerilimin sona erdirilmesi ve insani yardıma destek verme çağrısında bulundu.

(ANKARA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile görüşmesinin ardından, gerilimin tırmanmasına son verilmesi çağrısında bulunarak insani yardıma destek verdi.

Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile Beyrut'taki ve ülkenin geri kalanındaki ciddi durum hakkında görüştüm. Lübnan halkı, yerinden edilmiş binlerce insana yönelik tam desteğimize ve insani yardımımıza güvenebilir. Gerilimin tırmanmasına son verin. Daha fazla yıkıma son. Savaşa hayır." ifadesini kullandı.

