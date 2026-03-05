Haberler

İspanya Başbakanı Sanchez'den Lübnan'a tam destek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Lübnan Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmenin ardından, İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalan Lübnan halkına tam destek vereceklerini açıkladı. Saldırılarda ölenlerin sayısı 102'ye yükselirken, yaklaşık 84 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalan Lübnan'a tam destek verdiğini açıkladı.

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Beyrut'taki ve ülkenin geri kalanındaki "ciddi durum" hakkında konuştuğunu duyurdu.

Sanchez, "Lübnan halkı, tam desteğimize ve yerinden edilmiş binlerce insan için insani yardımımıza güvenebilir. Gerginliğin tırmanmasına son verin. Daha fazla yıkıma hayır. Savaşa hayır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

Lübnan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nden yapılan son açıklamada, İsrail'in 2 Mart sabahından bugüne kadar düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 102'ye yükseldiği, 638 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in saldırılarından dolayı Lübnan'da yaklaşık 84 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
