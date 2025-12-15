Haberler

Sanchez, zamanın Filistin Devleti'ni tanıma kararında İspanya'yı haklı çıkardığını savundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Mayıs 2024'te Filistin Devleti'ni tanımalarının ardından, bu kararın zamanla haklı çıktığını belirtti. Dış politikada barış ve dayanışma taahhüdünü vurguladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Mayıs 2024'te Filistin Devleti'ni tanımalarının ardından "zamanın İspanya'yı haklı çıkardığını" söyledi.

Sanchez, 2025 yılı değerlendirmesi için Madrid'de Başbakanlık konutu Moncloa'da basın toplantısı düzenledi.

Dış politikada Ukrayna ve Gazze'yi öne çıkaran Sanchez, "defansta ve çok taraflılıkta tutarlılık, barış ve dayanışmada kesin bir taahhüdün İspanya'nın pozisyonunu belirlediğini" kaydetti.

Sanchez, "Filistin'i tanıyan ilk ülkelerden biri olduk ve zaman haklı olduğumuzu ortaya çıkardı." diyerek, Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi çok sayıda ülkenin son dönemlerde Filistin Devleti'ni tanıdığını hatırlattı.

Sağcı partilerin olduğu muhalefetin, Mayıs 2024'te İspanya hükümetinin Filistin Devleti'ni tanıma kararı sonrasında, kendilerini, "Teröristler Sanchez'i kutladı" diye suçladığını söyleyen Sanchez, ancak "dünyanın büyük bir kısmının İspanya'nın yanında olduğunu" savundu.

Sanchez, "Filistin halkı gibi acı çeken bir halkın her zaman yanında olacağız, onlara dayanışma ve empati ile yaklaşacağız. Aynı zamanda Sydney'de olduğu gibi Yahudi halkına yönelik yapılan saldırıları da her zaman kınayacağız." diye konuştu.

Gazze Şeridi'ne destek için eylül ayında 9 maddelik önlem paketi aldıklarını dile getiren Sanchez, İsrail'e silah ambargosu uyguladıklarını da vurguladı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Keşan'da alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı

Bir ilçede alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Lisede 3. kattan düşen öğrenci ağır yaralı

Lisede kan donduran olay! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Tam 8 isme "Güle güle" dedi
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'a Yanıt

Maç biteli saatler oldu ancak tansiyon katbekat artıyor
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti

Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri için harekete geçildi
Galatasaray'da 3 ayrılık yolda

Galatasaray'da 3 ayrılık birden
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı

Kayınpederine dehşeti yaşattı
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik göğüs dekolteli elbisesiyle düğünde kurtlarını döktü

Arkadaşının düğününde döktürdü! Elbisesinin göğüs detayı göze çarptı
İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen Revna Sarıgül'e sunulan teklif

İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen gelinine sunduğu teklif
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
title