Haberler

İspanya Başbakanı Sanchez, BM Filistin Özel Raportörü Albanese'ye liyakat nişanı verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'deki uluslararası hukuk ihlallerini belgeleyen ve kınayan çalışmaları dolayısıyla BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'yi ödüllendirdi. Törende, iki lider Filistin'deki durumu ele aldı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'deki uluslararası hukuk ihlallerini belgeleyen ve kınayan çalışmaları dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye Sivil Liyakat Nişanı takdim etti.

Başbakanlık konutu Moncloa'da yapılan törende, Sanchez tarafından Albanese'ye İspanya'nın Sivil Liyakat Nişanı verildi.

Konuya ilişkin Başbakanlıktan basına verilen bilgilerde, 1 Mayıs 2022'den bu yana BM Filistin Özel Raportörü olarak görev yapan İtalyan Albanese'nin, Gazze'deki uluslararası hukuk ihlallerini belgeleyen ve kınayan çalışmaları nedeniyle bu ödüle layık görüldüğü kaydedildi.

Bilgilerde, Sanchez ve Albanese'nin ayrıca ikili görüşme yaparak, Filistin'deki durumu, şiddetin derhal sona erdirilmesini, onurlu ve insancıl kalıcı barışın inşası konularını ele aldığı belirtildi.

Sanchez, hafta başında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e bir mektup göndererek, Francesca Albanese ve Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçları ve savcılarına uygulanan ABD yaptırımlarını askıya almak için Engelleme Statüsü'nün etkinleştirilmesini talep etmişti.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
Burcu Köksal, AK Parti'ye mi geçiyor? Gelen son açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi

AK Parti'ye mi geçiyor? Gelen son açıklama tartışmaları alevlendirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü

Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok

Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok
Yozgat'ta köy yolunda bulundu, gören şaştı kaldı

Köy yolunda bulundu, gören şaştı kaldı
Boks antrenörünün acı sonu: Eve giren ekipler cansız bedenini buldu

Boks antrenörünün acı sonu: Eve giren ekipler...

Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü

Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Türkiye'de bir ilk: ‘İki Devlet Tek Millet’ sınıfı açıldı

Türkiye'de bir ilk: ‘İki Devlet Tek Millet’ sınıfı açıldı
Genç kadının dansı, İzmir'deki Hıdırellez kutlamalarına damga vurdu

Yer: İzmir! Hıdırellez kutlamalarına damga vuran görüntü