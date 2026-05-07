İspanya Başbakanı Sanchez, BM Filistin Özel Raportörü Albanese'ye liyakat nişanı verdi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'deki uluslararası hukuk ihlallerini belgeleyen ve kınayan çalışmaları dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye Sivil Liyakat Nişanı takdim etti.

Başbakanlık konutu Moncloa'da yapılan törende, Sanchez tarafından Albanese'ye İspanya'nın Sivil Liyakat Nişanı verildi.

Konuya ilişkin Başbakanlıktan basına verilen bilgilerde, 1 Mayıs 2022'den bu yana BM Filistin Özel Raportörü olarak görev yapan İtalyan Albanese'nin, Gazze'deki uluslararası hukuk ihlallerini belgeleyen ve kınayan çalışmaları nedeniyle bu ödüle layık görüldüğü kaydedildi.

Bilgilerde, Sanchez ve Albanese'nin ayrıca ikili görüşme yaparak, Filistin'deki durumu, şiddetin derhal sona erdirilmesini, onurlu ve insancıl kalıcı barışın inşası konularını ele aldığı belirtildi.

Sanchez, hafta başında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e bir mektup göndererek, Francesca Albanese ve Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçları ve savcılarına uygulanan ABD yaptırımlarını askıya almak için Engelleme Statüsü'nün etkinleştirilmesini talep etmişti.