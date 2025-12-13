İspanya Başbakanı: ABD'nin Uluslararası Sularda Yürüttüğü Operasyonlar Uluslararası Hukuka Aykırı

MADRİD/ROMA, 13 Aralık (Xinhua) -- İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, uluslararası sularda uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini hedef alan ABD operasyonlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Batı'nın ilkelerini uygulama konusunda tutarlı olup olmadığına dair soru işaretleri uyandırdığını söyledi.

İtalyan dergisi L'Espresso'nun cuma günü yayınladığı özel röportajda Sanchez, ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle uluslararası sularda yargı süreci olmaksızın cinayetler işlediğini belirtti.

Sanchez, uluslararası hukuka yönelik bu tür bir saldırının son derece endişe verici olduğunu ve Batı'nın ilkelerini tutarsız bir şekilde uyguladığı yönündeki dış eleştirileri güçlendirdiğini dile getirdi.

Geçtiğimiz aylarda ABD hükümeti, Washington ile Karakas arasında devam eden gerginlikler arasında uyuşturucu kaçakçılığını önleme çabalarını gerekçe göstererek, Karayipler ve Venezuela yakınlarındaki sularda uyuşturucu ile mücadele operasyonlarını yoğunlaştırdı.

Sanchez, gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesi için tüm tarafları anlaşmazlıklarını barışçıl ve siyasi yollarla çözmeye çağırdı.