Pedro Sanchez: Orta Doğu'da Savaş Derhal Sona Ermeli

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Orta Doğu'daki çatışmaların küresel yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunarak, savaşın derhal sona erdirilmesini talep etti. Sanchez, bölge liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından ortak barış hedeflerini vurguladı.

(ANKARA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bölge liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından Orta Doğu'daki çatışmaların küresel ölçekte yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunarak, savaşın derhal sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

Sanchez, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, bölge liderleriyle temaslarda bulunduğunu duyurdu. Sanchez, Mısır Cumhurbaşkanı Abdelfattah Elsisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani ile görüştüğünü belirterek, ortak hedeflerinin barış ve istikrar olduğunu ifade etti.

Sanchez, sosyal medya paylaşımında, "Mısır Cumhurbaşkanı Abdelfattah Elsisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani ile görüştüm. Hepimiz müreffeh ve barış dolu bir Orta Doğu istiyoruz. Çatışmanın tırmanması, küresel ölçekte yıkıcı bir gerilemeye yol açacaktır. İspanya bu savaşın derhal sona erdirilmesini talep ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
