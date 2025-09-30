İspanya Balear Adaları'nda Şiddetli Yağışlar ve Su Baskınları

İspanya son iki gündür etkili olan şiddetli yağışlar, İbiza başta olmak üzere ülkenin doğusundaki Balear Adası'nı vurdu.

Şiddetli yağışlardan dolayı dün ciddi zarar gören Katalonya ve Valensiya bölgelerinden sonra bugün de Balear Adaları benzer olumsuzluklar yaşadı.

İbiza'da çok sayıda yolu kapatan şiddetli yağışlar, adanın çeşitli bölgelerinde su baskınlarına neden oldu.

Adanın Sant Antoni bölgesinde yağışların etkisiyle tedbir amaçlı bazı okullar boşaltıldı.

Acil Askeri Müdahale Ekibi'nden (UME) yardım talep eden Balear Adaları özerk yönetim hükümeti, İbiza itfaiyesinin su baskınlarından 20'den fazla yerde acil müdahalede bulunduğunu, sel suları nedeniyle araçlarında mahsur kalanların kurtarıldığını duyurdu.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, İbiza gibi kırmızı alarmda olan Formentera Adası'nda da şiddetli yağıştan dolayı bazı ev ve iş yerlerini su bastığı, arabaların yolda kaldığı, elektrik kesintileri olduğu belirtildi.

Meteoroloji yetkililerin verdiği bilgilerde metrekareye 230 kilogramdan fazla yağışın düştüğü Balear Adaları'ndaki olumsuz hava şartlarının bu akşamdan itibaren bölgeyi terk edeceği kaydedildi.

İspanya'nın Valensiya bölgesinde 29 Ekim 2024'te şiddetli yağışlardan dolayı meydana gelen sel felaketinde 220'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.