İspanya Askeri Gemisi Akdeniz'e Hareket Etti

İspanya hükümetinin, İsrail'in olası müdahalesine karşı Akdeniz'e açılacak İspanyol askeri gemisinin, Küresel Sumud Filosu'na refakat etmeyeceği sadece insani ihtiyaç durumunda devreye gireceği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, İspanyol askeri gemisi, bugün veya yarın Cartagena limanından hareket edecek.

Geminin görevinin "filoya refakat etmek olmadığı, yalnızca insani veya kurtarma ihtiyaçları durumunda müdahale etmek olduğu" belirtildi.

Akdeniz'de Küresel Sumud Filosu'nun olduğu bölgeye doğru yola çıkacak geminin, tıbbi kapasiteye sahip bir okyanus devriye gemisi olan Deniz Harekat Gemisi (BAM) "Furor" olduğu, 46 askeri personelden oluşan mürettebatı ve 4 doktorun bulunduğu bildirildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dün New York'ta yaptığı açıklamada, vatandaşlarının Akdeniz'de güvenli şekilde seyahat etme hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Filoya yardım etmek veya kurtarma operasyonu gerçekleştirmek üzere tüm kaynaklarla donatılmış bir deniz harekat gemisinin" yola çıkacağını söylemişti.