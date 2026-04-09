İspanya, 7 Mart'ta kapattığı Tahran Büyükelçiliğini yeniden açmaya karar verdi

İspanya, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından dolayı geçen ay kapattığı Tahran Büyükelçiliğini geçici ateşkesle hemen açma kararı aldı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Tahran Büyükelçisi olarak görev yapan Antonio Sanchez-Benedito'ya, 28 Şubat'ta başlayan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları nedeniyle 7 Mart'ta geçici olarak kapatılan Büyükelçiliği yeniden açmak üzere İran'ın başkentine dönmesi talimatını verdi.

Albares, Meclis Dış İlişkiler Komitesinde yapacağı konuşma öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Tahran Büyükelçiliğini yeniden açma kararını "ABD ve İran arasında varılan iki haftalık ateşkes ışığında ve bu barış çabasını iki taraftan da teşvik etme amacıyla" aldıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
