İsmet İnönü, vefatının 52. yılında memleketi Malatya'da anıldı

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Malatya'da düzenlenen törenle anıldı. Törene Malatya Valisi ve belediye başkan vekili ile çeşitli siyasi parti temsilcileri katıldı.

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 52. yılında memleketi Malatya'da düzenlenen törenle anıldı.

Tarihi Kapalı Çarşı üstündeki İnönü Anıtı önünde düzenlenen törende, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayhan ve 2. Ordu Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ali Gürcan ile siyasi partilerin temsilcileri anıta çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve 2. Ordu Bando Takımı eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Törene katılan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, gazetecilere, İsmet İnönü'nün büyük bir devlet adamı olduğunu dile getirerek, "Biz Malatyalılar olarak İnönü'nün hemşehrisi olmaktan gurur duyuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün ve İsmet Paşa'nın bize bıraktığı iki mirasa sahip çıkmaktan her zaman geri durmayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
