İsmailağa Cemaati, kadınların Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılmamasını istedi

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören İsmailağa Cemaati önderi din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında vefat etti. Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini, torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu sosyal medya hesabından, "Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah'a vasıl oldular" notuyla yayınladı.

"1443 PERŞEMBE GECESİ MAHMUT EFENDİ HAZRETLERİMİZ AHİRETE İRTİHAL ETMİŞTİR"

İsmailağa Cemaati'nden yapılan açıklamadaysa, "24 Zilkade 1443 perşembe gecesi saat 01.50 itibarı ile sevgili şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun. Cenazesi 24 Haziran 2022 Cuma günü Cuman Namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

"HANIMLARIN CENAZELERE KATILMALARINA RÂZI OLMADIĞI KESİN BİLİNEN BİR HUSUSTUR"

İsmailağa Cemaati, önderleri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesiyle ilgili bir açıklama daha yaptı.

İşte o açıklama:

"Hanım karedeşlerimizin dikkatine!

Mahmut Efendi Hazretlerimizin hanımların cenazelere katılmalarına râzı olmadığı kesin bilinen bir husustur. Dolayısıyla hanım kardeşlerimizin, Mahmut Efendi Hazretlerimizin bu hassasiyetini dikkate alıp cenazeye katılmamalarını rica ederiz."