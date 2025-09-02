İsmail Rodoplu 5. Yılında Anıldı

Batı Trakya Türklerinin hak arama mücadelesinin önde gelen isimlerinden eski bağımsız milletvekili ve gazeteci İsmail Rodoplu vefatının 5. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) tarafından, Rodoplu'nun Gümülcine'ye bağlı Semetli köyündeki kabri başında düzenlenen anma törenine Türkiye'nin Gümülcine Muavin Konsolosu Adnan Öztürk, Batı Trakya Türk Azınlığı kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda Batı Trakyalı Türk katıldı.

Törende yapılan konuşmalarda, İsmail Rodoplu'nun dürüst ve mütevazı kişiliği, Batı Trakya Türklerinin haklarını savunmadaki öncü rolü ve verdiği mücadelenin gelecek nesillere örnek teşkil etmesi gerektiği vurgulandı.

İsmail Rodoplu kimdir

1938 yılında Batı Trakya'da, Gümülcine şehrine bağlı Semetli köyünde doğan İsmail Rodoplu, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın karşılaştığı sorunları uluslararası platformlarda dile getirerek, Türklerin haklarını savunmada önemli rol oynadı.

1982 yılında Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği'nin kurucuları arasında yer alan Rodoplu, 1983-1992 yılları arasında derneğin başkanlığını yaptı. Bu süreçte, Batı Trakya Türklerinin eğitim haklarını savunmak ve toplumun haklarını korumak için çeşitli faaliyetlerde bulundu.

1977'de "Gerçek" adında bir gazete çıkararak, azınlık toplumunun sesi oldu ve özgürlük mücadelesini basın yoluyla da sürdürdü.

Rodoplu, Batı Trakya Türk azınlığının siyasi hayatında dönüm noktası olan "bağımsız liste hareketi"nde de önemli bir rol oynadı. 5 Kasım 1989 genel seçimlerinde, bağımsız aday olarak katıldığı seçimleri kazanarak, 1990 yılına kadar Yunan Parlamentosu'nda milletvekilliği yaptı.