İBB'ye yönelik yeni operasyon! İSKİ Genel Müdürü dahil 47 üst düzey isim gözaltında

İBB'ye yönelik yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltına alındı
İBB'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında

Kamerayı bantlayan koruma da alındı
Papa'ya son veda! Türkiye'den bir isim de törende

Dünyanın gözü bu törende! Özel silahlı askerler konuşlandırıldı
Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

İsmail Kaya Sumbas'ta Ziyaretlerde Bulundu

İsmail Kaya Sumbas'ta Ziyaretlerde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti MKYK Üyesi İsmail Kaya, Sumbas'ta kaymakam, belediye başkanları ve esnaf ile bir araya geldi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi İsmail Kaya, Sumbas'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Sumbas Kaymakamı Mustafa Köroğlu'nu makamında ziyaret etti.

Daha sonra Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu ile Mehmetli Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu'nu ziyaret eden Kaya, esnafla da bir araya geldi.

Kaynak: AA / Eyyup Yüksel İbicioğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.