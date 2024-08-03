İsmail Kahraman, Artvin Valisi Cengiz Ünsal'ı ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Artvin Valisi Cengiz Ünsal'ı ziyaret etti. Vali Ünsal tarafından Valilik önünde karşılanan Kahraman, Şeref Defterini imzaladı. Ünsal, Kahraman'ı ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirtti. Kahraman ise gösterdikleri misafirperverlikten ötürü Ünsal'a teşekkür etti, çalışmalarında başarı diledi.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Artvin Valisi Cengiz Ünsal'ı ziyaret etti.
Vali Ünsal tarafından Valilik önünde karşılanan Kahraman, Şeref Defterini imzaladı.
Ünsal, Kahraman'ı ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirtti.
Kahraman ise gösterdikleri misafirperverlikten ötürü Ünsal'a teşekkür etti, çalışmalarında başarı diledi.