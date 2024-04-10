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İsmail Haniye'nin oğullarının İsrail saldırısında öldüğü haberini aldığı ana ait görüntü yayınlandı

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında oğullarının ve torunların hayatını kaybettiğini öğrendiği anlara ait görüntü yayınlandı.

HENİYYE ACI HABERİ KATAR'DA ALDI

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında oğullarının ve torunlarının hayatını kaybettiğine dair haberi Katar'ın başkenti Doha'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralananları ziyaret ettiği hastanede aldı. Heniyye'nin haberi aldığı ana ait görüntü yayınlandı.

SAKİNLİĞİNİ KORUDU

Heniyye, "Allah'a hamd olsun, Allah'tan onlara merhamet etmesini diliyorum" dedi.İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, Heniyye'nin Hazem, Amir ve Muhammed adlı 3 çocuğu ve 3 torunu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (4)

Hek Tor:

Sanki çok şeyindeydi birinin ölmesi.... İlla ki mertebe bunlar için, tıpkı bizdeki gibi.

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Mehmet Ali Aktürk:

Ne diyon sen değişik

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Duivenclub İhale:

Sen ne anlarsın şehadetten.Oturdugun koltuktan yorum yaz anca

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Şahin Koçak:

acılarını paylaşıyorum .bağış yapmayı seven Allah'ım büyük sabır vererek aileye yardım etsin.

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0
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