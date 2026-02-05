Haberler

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremden kaçışı güvenlik kamerasınca kaydedilen belediye çalışanı o anları unutamıyor

Hatay'da 6 Şubat 2023 tarihindeki depreme ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Deprem anında Altınözü Belediyesi'nde çalışan İsmail Aslan, o anları unutamadığını ve deprem sonrası sosyal destek projeleriyle depremzedelere yardım etmeye çalıştıklarını belirtti.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlere çalıştığı sırada yakalanan ve kaçış anı güvenlik kamerasınca kaydedilen İsmail Aslan, aradan geçen 3 yıla rağmen o günü unutamıyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023'te saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Altınözü Belediyesinin hizmet binasındaki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde iki personelin sarsıntıyla kendilerini güçlükle dışarı atmaları yer alıyor.

"İlk başta olayın Altınözü'nden ibaret olduğunu düşündük"

Görüntüde yer alanlardan Altınözü Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı İsmail Aslan (24), AA muhabirine, o anları aradan geçen 3 yıla rağmen hiç unutamadığını söyledi.

Depremlere masasında çalıştığı sırada yakalandığını anlatan Aslan, şöyle devam etti:

"O gece mesai arkadaşımla beraber görevdeydik. Birden sallantıyı hissetmeye başladık. İlk başta anlam veremedik, ardından da içimizden bir ses dışarı çıkmamız gerektiğini söyledi. Dışarı çıkacağımız sırada sallantı artmaya başladı. Kendimi duvara yasladım ve mesai arkadaşıma seslendim. Elektrikler gitti, kapıyı açarak dışarı çıktık."

Aslan, bina dışına çıktıklarında da panik ortamıyla karşılaştıklarını dile getirdi.

O anların halen gözünün önünde olduğunu anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Birden karanlık gecenin sessizliği çığlıklara büründü. Her yerden çığlıklar yükselmeye başladı. İlk başta olayın Altınözü'nden ibaret olduğunu düşündük, sonradan Antakya ve diğer illerimizde de olduğunu fark ettik. Depremin her seneidevriyesinde o görüntüleri izliyorum ve gözlerim doluyor çok farklı bir gündü."

Aslan, afetin ardından kentte sosyal destek projeleri yürüterek depremzedelere katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
