İsmail Altunsaray Malazgirt Zaferi Etkinliklerinde Sahne Aldı
Türk Halk Müziği Sanatçısı İsmail Altunsaray, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesinde sahne alarak eserlerini seslendirdi. Vatandaşlar, konsere yoğun ilgi göstererek türkülere eşlik etti.

Türk Halk Müziği Sanatçısı İsmail Altunsaray, Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahneye çıktı.

İlçedeki Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda yapılan kutlama etkinlikleri ikinci gününde de devam etti.

Gün boyu süren programların ardından akşam saatlerinde sahneye çıkan Altunsaray, eserlerini seslendirdi.

Konsere ilgi gösteren vatandaşlar da sanatçının söylediği türkülere eşlik ederek eğlendi.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
