İŞLETMECİ CİNAYETİYLE KAPATILAN TARİHİ HAMAM, 11 YIL SONRA AÇILIYOR - Haberler

TOKAT'ta, 2011'de işletmecilerinin cinayetle sonuçlanan kavgasının ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devredilip, kapatılan ve 2 yıl önce restorasyona alınan 723 yıllık Sultan Hamamı, 11 yıl sonra yeniden hizmete girecek.

Kent merkezindeki 1299 yılı Selçuklu dönemi yapımı Sultan Hamamı'nda, 2011 yılında cinayet işlendi. Tarihi hamamı işleten Hüseyin Taşkıran (51) ve ağabeyi Recep Taşkıran arasında devir konusunda kavga çıktı. Kavgada Recep Taşkıran'ın oğlu Arif Taşkıran, tabancayla amcası Hüseyin Taşkıran'ı öldürdü. Olayın ardından hamam, işletmecileri tarafından Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devredildi. Uzun süre kapalı kalan hamam, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce 2 yıl önce restorasyona alındı. Restorasyonu tamamlanan tarihi hamam, işletmeye açılırken, müşteri kabulüne başlanacak.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, hamamın yeniden şehre kazandırıldığını belirterek, "Burası Tokat'ın en güzel, en büyük hamamlarındandır. Hamamımızı 2 yıldır restore ediyoruz. Ecdat yadigarı eserlerimizi bir sonraki nesillere sağlıklı aktarabilmek için çalışıyoruz. Sultan Hamamı da bunlardan bir tanesidir. Çevresindeki bütün evleri kamulaştırdık. Yeni bir çevre düzenlemesi yaptık. Çok kısa bir süre sonra da hizmete açacağız. Bu hafta sonu hamamımızda ısıtma denemelerini yapacağız. Sıkıntı olmazsa 2 ay içinde hamamımız aktif olarak çalışmaya başlayacak. Hamamımız çifte hamam, hem hanımlar hem de erkekler tarafı var. Soyunma bölümleri var. Önceden bu soyunma bölümleri betonarmedendi. Biz bunları aslına uygun haline getirdik. Özellikle ısıtma bölümünde bulunan göbek taşı üzerinde bulunan fıskiye çok dikkat çekmektedir. Örnekleri çok nadirdir" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel