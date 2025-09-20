İslami Dayanışma Platformu'ndan Gazze'ye Destek Eylemi

İslami Dayanışma Platformunun öncülüğünde düzenlenen eylemde, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek verildi.

Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda yatsı namazında toplanan katılımcılar Kur'an-ı Kerim okudu. Eylemde, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin ve Gazzeliler için dua edildi.

Grup adına basın açıklaması yapan İnsanı İnşa Derneği Kurucu Başkanı Halim Ayyıldız, 2 yıldır Gazze'ye destek için meydanları terk etmeyen katılımcılara teşekkür etti.

Ayyıldız, yaptıkları duaların Allah katında kıymetli olduğunu ifade ederek "İşgalci İsrail saldırılarını artırdı, şehirleri yerle bir etmeye çalışıyor. Hamas yenilmeyecek ve boyun eğmeyecek. Müslüman ülkeler, Filistin halkının mücadelesini sürdüren Hamas'ı tanımalıdır." diye konuştu.