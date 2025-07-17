İslami Cihad, İsrail Askerlerini Hedef Aldı: Han Yunus'ta Çatışma Yaşandı

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kendilerini Arap kıyafetleriyle kamufle eden bazı İsrail askerlerini öldürdüklerini açıkladı.

Kudüs Seriyyeleri, Telegram hesabından yaptıkları açıklamada, İsrail ordusuna bağlı Mustarabin Timi'nden (Arap kıyafeti kullanan tim) askerleri taşıyan bir araca saldırı düzenlediklerini belirtti.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Celal Caddesi üzerinde seyir halinde olan araca otomatik silahlar, el bombaları ve RPG roketleriyle müdahalede bulunulduğu kaydedildi.

Müdahale sonrası çıkan çatışmada İsrail asıllı sivil Arap kıyafetli askerlerden oluşan Mustarabin Timi'nden bazı askerlerin öldürüldüğü vurgulandı.

Olaya ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

Mustarabin Timi, İsrail ordusu tarafından yerel halktan biri gibi yaşayan ve konuşan özel eğitimli suikast ve operasyon timlerinden oluşan bir birlik olarak Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de kendilerine verilen operasyon görevlerini yerine getiriyor.

Filistinli araştırmacı ve yazar İmad Ebu Avvad'a göre, Mustarabin Timi'nde İsrail asıllı özel eğitimli kişilerin yanı sıra bölgeden Dürziler de görev yapıyor.