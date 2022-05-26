İSLAMABAD - Pakistan'da İmran Han'dan mobil miting - Haberler

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İSLAMABAD - Pakistan'da İmran Han'dan mobil miting

AA - Abid Zia - Güncel
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İmran Han yanlılarının bekleyişi İmran Han'ın konteyner üzerinde destekçilerine seslenmesi Grubun dağılması Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, başkent İslamabad'da yapmayı planladığı yürüyüşe yasak getirilmesinin ardından destekçilerine nakliye konteynerinin üzerinden seslendi.

İmran Han yanlılarının bekleyişi

İmran Han'ın konteyner üzerinde destekçilerine seslenmesi

Grubun dağılması Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, başkent İslamabad'da yapmayı planladığı yürüyüşe yasak getirilmesinin ardından destekçilerine nakliye konteynerinin üzerinden seslendi. Dün yaşanan protestolara Pakistan güvenlik güçleri sert müdahalede bulunmuş, göstericiler barikatları kırarak İslamabad'daki miting alanına ulaşmaya çalışmıştı.

AA / Abid Zia - Güncel

İmran Khan, Pakistan, Miting, Güncel, Haberler

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