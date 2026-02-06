Haberler

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki bir camide cuma namazı sırasında patlama meydana geldi

Güncelleme:
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Geo News kanalının haberine göre patlama, başkentin Shehzad Town bölgesinde Şiilere ait olduğu belirtilen bir camide cuma namazı sırasında meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre patlama sonucu yaralıların olduğu belirtiliyor.

Yetkililer, İslamabad'daki Poliklinik Hastanesi, Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (PIMS) ve CDA Hastanesi'nde acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
