İslam Dünyasına Küresel Çözümler Konferansı Bursa'da Başladı

İslam Dünyasına Küresel Çözümler Konferansı Bursa'da Başladı
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Bursa'da düzenlenen İslam Dünyasına Küresel Çözümler Konferansı, 65 farklı ülkeden 100 öğrencinin katılımıyla 'İslam Dünyasında Medenilik Çerçevesinde Küresel ve Bölgesel Meselelere Yaklaşımlar' temasıyla gerçekleştiriliyor. Açılışta konuşan yetkililer, adalet ve merhamet temelli yeni bir dünya düzeni kurulması gerektiğini vurguladılar.

Bursa'da Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen "İslam Dünyasına Küresel Çözümler Konferansı" başladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye Diyanet Vakfı, Bursa İmam Hatipliler Derneği (BİHMED), ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve İlim Yayma Cemiyetinin katkılarıyla 65 farklı ülkeden 100 öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

"İslam Dünyasında Medenilik Çerçevesinde Küresel ve Bölgesel Meselelere Yaklaşımlar" temasıyla Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen konferansta, küresel dünyanın ana sorunları ele alınıyor.

Açılışta konuşan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, adalet ve merhamet temelli yeni dünya düzeni kurulması gerektiğini, bunu ise gençlerin başaracağına inandıklarını söyledi.

"Bugün kurtuluşun tek çaresi İslam'dadır." diyen Ceylan, "Bugün Müslümanlar olarak ayağa kalkmadan, 'Müslümanlar, birleşin.' demeden, Müslümanların Birleşmiş Milletlerini kurmadan, İslam İşbirliği Teşkilatını harekete geçirmeden, kurtuluşun, umudun, herhangi bir çıkış yolu yoktur." görüşünü paylaştı.

Ceylan, dünyanın 65 farklı ülkesinden bir araya gelen gençlerin bu sistemi tartışıp yeni sistemin inşasının temellerini atacaklarına inandıklarını kaydetti.

"İmam hatip okullarının yaptığı her faaliyette yanlarında olacağız"

İlim Yayma Cemiyeti Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Oruç da imam hatip okullarının yaptığı her faaliyette yanlarında olacaklarını bildirdi.

Ev sıcaklığında öğrenci yurtlarının bulunduğunu hatırlatan Oruç, şöyle konuştu:

"Bunun da imam hatip öğrencilerimiz tarafından çok bilinmediğini fark ettik. Bundan sonraki süreçte imam hatip okullarımızda da biraz daha cemiyetimizin tanıtımına katkı yapmamızın gerektiğini gördük. Bunu önümüzdeki eğitim döneminde cemiyet olarak gündemimize alacağız çünkü biz biriz, beraberiz, hep beraber olmamızla güçlü olacağız inşallah."

BİHMED Başkanı Coşkun Evkuran ise önceki nesillere kıyasla daha vicdanlı, ahlaklı ve Müslüman bir neslin geldiğini ifade ederek, Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesinin model bir eğitim kurumu olduğunu aktardı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özkan, Okul Müdürü Zeki Yaslaş ve Akademik Bilim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Öcal da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından başlayan konferans, hafta sonu boyunca devam edecek.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
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