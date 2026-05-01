İslahiye'de yaralı ve bitkin bulunan leylek koruma altına alındı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yaralı ve bitkin bulunan leylek koruma altına alındı.
Karapolat Mahallesi'nde piknik yapan Osman Uluç, bir leyleği yaralı ve bitkin halde buldu.
Durumun İslahiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bildirilmesi üzerine ekipler, leyleği Uluç'un evinden aldı.
Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlatılan leyleğin iyileşmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek