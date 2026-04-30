İslahiye'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındıİslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, şüphe üzerine durdurduğu M.S.K'nin üzerinde arama yaptı.
Bir miktar sentetik uyuşturucu madde ele geçirilen M.S.K. gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek