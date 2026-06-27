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İslahiye'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

İslahiye'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 22 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 22 gram esrar ele geçirildi.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, R.A. (44) ile N.T'nin (32) üzerleri, araçları ve ikametlerinde arama yapıldı.

Aramalarda 1 kilo 22 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
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